Hande Erçel'in kombini dudak uçuklattı
Hande Erçel sosyal medya paylaşımlaryıla gündemden düşmüyor. Genç oyuncu bu sefer hasır şapkasıyla ve mini şortuyla şov yaptı.
Bir süredir dizide başrol paylaştığı Kerem Bursin ile Maldivler tatilinde olan Erçel, bu sefer lüks seçimleriyle sosyal medyada gündem oldu.
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Hande Erçel ile Kerem Bursin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti.
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Hande Erçel ve Kerem Bursin'in tatil dönüşü el ele görüntüsü ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Hande Erçel, tatildeki anılarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına takipçileri tarafından yorum yağdı.
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