Hande Erçel'in tatil pozlarına beğeni yağdı
Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bu sene gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bu sene gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde evinin mutfağında aşure yaptığı anları paylaşan Hande Erçel, şimdilerde yeni projeler için çalışıyor.
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Önce sevgilisi Kerem Bürsin ile, ardından ise arkadaşlarıyla uzun süre tatil yapan güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
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BEĞENİ YAĞDI
Hande Erçel yaz tatilinde çekilen çeşitli fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
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