Hangi anket şirketi 31 Mart seçim sonuçlarını doğru tahmin etti ?

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

Seçimde CHP birinci parti olurken, Cumhur İttifakı büyük kan kaybı yaşadı. Seçim sonuçlarının ardından anket şirketlerinin nasıl bir sınav verdiği de merak konusu oldu.

Anket şirketlerinin seçim sonucu tahminleri tuttu mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de anket şirketlerinin karneleri nasıl, en yakın seçim sonucuna hangi anket şirketi yaklaştı?

İşte anket şirketlerinin yerel seçim anketleri...