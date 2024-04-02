Hangi anket şirketi 31 Mart seçim sonuçlarını doğru tahmin etti ?
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanasının ardından araştırma şirketlerinin nasıl bir performans sergilediği merak konusu oldu. İşte anket şirketlerinin yerel seçim karnesi...
Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU
Seçimde CHP birinci parti olurken, Cumhur İttifakı büyük kan kaybı yaşadı. Seçim sonuçlarının ardından anket şirketlerinin nasıl bir sınav verdiği de merak konusu oldu.
Anket şirketlerinin seçim sonucu tahminleri tuttu mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de anket şirketlerinin karneleri nasıl, en yakın seçim sonucuna hangi anket şirketi yaklaştı?
İşte anket şirketlerinin yerel seçim anketleri...
İSTANBUL
İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14, Murat Kurum yüzde 39.59, Mehmet Altınöz yüzde 2.61, Meral Danış Beştaş yüzde 2.12, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.12, Buğra Kavuncu yüzde 0.63 oy aldı.
Aksoy Araştırma:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9
Murat Kurum: Yüzde 36.9