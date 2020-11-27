Hangi anket şirketinin sonuçları daha güvenilir?
Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok anket şirketinin arka arkaya gündem araştırması açıklamasıyla akıllara "hangi anket şirketi daha güvenilir" sorusu gelmeye başladı.
Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok anket şirketinin arka arkaya gündem araştırması açıklamasıyla akıllara "hangi anket şirketi daha güvenilir" sorusu gelmeye başladı.
Anket şirketlerinin önceki dönemlerde yaptığı anketler merak edilirken, en son seçimde en yakın sonucu hangi anket şirketinin verdiği de merak konusu oldu.
Son yapılan 23 Haziran İstanbul seçimlerinde anket şirketlerinin açıkladığı sonuçlar şöyle oldu:
Not: 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21 oy alırken Binali Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı.