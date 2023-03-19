Hangi Bakan hangi ilden aday olacak ? İşte Erdoğan'ın listesi...
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken en çok merak edilen "Kabinedeki bakanların durumu" netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın bakanlarla ilgili planı kulislerden sızdı. İşte hangi bakanlar hangi illerden aday gösterilecek listesi...
AK Parti, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala listelerini belirlemeye başladı. Kulislerde, kabinede yer alan birçok ismin yeni dönemde Meclis'te milletvekili olarak yer almasının hedeflendiği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti'nin genel başkan yardımcıları ile yaptığı son toplantıda milletvekili yapmak istediği kabine üyelerini deprem bölgesinden aday yapmayı planladığı bilgisi geçen hafta kamuoyuna yansımıştı.
T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre AK Parti’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’tan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ise Gaziantep’ten aday yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
Süleyman Soylu - Kahramanmaraş
AK Parti Genel Merkezi’nden sızan bilgiler ışığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük olasılıkla Kahramanmaraş’tan aday gösterilecek. Daha önce Trabzon ve İstanbul’dan milletvekili olan Soylu, bu kez Kahramanmaraş’tan şansını deneyecek.
Hulusi Akar - Gaziantep / Kayseri
İsmi gündeme gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Gaziantep’ten listeye konulacak. Akar için memleketi Kayseri de değerlendiriliyor ancak AK Parti’nin önemli isimlerinin 'aralıksız üç kez milletvekili seçilme' kuralının işletilmesi halinde parti tüzüğüne takılıp takılmama durumuna göre kesin seçim bölgesi belli olacak.