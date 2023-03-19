Hangi Bakan hangi ilden aday olacak ? İşte Erdoğan'ın listesi...

AK Parti, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala listelerini belirlemeye başladı. Kulislerde, kabinede yer alan birçok ismin yeni dönemde Meclis'te milletvekili olarak yer almasının hedeflendiği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti'nin genel başkan yardımcıları ile yaptığı son toplantıda milletvekili yapmak istediği kabine üyelerini deprem bölgesinden aday yapmayı planladığı bilgisi geçen hafta kamuoyuna yansımıştı.