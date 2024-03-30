Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

500 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...

