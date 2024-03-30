Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Bankaların mevduat faizi oranları yükselmeye devam ediyor. Peki en yüksek faiz veren banka hangisi? 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Mevduat faizlerindeki yükseliş geçen hafta da devam etti.
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MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 60'A DAYANDI
1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 55,7’den yüzde 59,5’e çıktı.
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TL mevduat faizlerinde 22 Aralık 2023 haftasında yüzde 52,60 ile 21 yılın zirvesi görülmüş, sonrasındaki beş haftada mevduat faizlerinde düşüş kaydedilmiş ve ortalama oran yüzde 49,61'e kadar gerilemişti.
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500 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...
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