Hangi cihaz ne kadar enerji tüketiyor? Elektrik faturasını şişiren ev aletleri belli oldu
Enerji kriziyle karşı karşıya olan Avrupa'da bir takım tasarruf önlemleri alınmaya başlandı. Bu önlemler evlerde kullanılan elektrikli aletlerin enerji tüketimini akıllara getirdi. Peki evlerde her gün kullanılan kombi, TV, buzdolabı, ütü gibi aletler ne kadar enerji tüketiyor? İşte merak edilenler...
Kışa doğru giderken enerji krizi nedeniyle Avrupa'da tasarruf önlemleri artmaya başladı. Pek çok ülke maliyetleri düşürmek adına yeni önlemleri devreye sokuyor.
Avrupa'daki tasarruf planları akıllara ev aletlerinin enerji tüketimini getirdi. Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor.
Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor.
Peki bu aletler ne kadar enerji tüketiyor?
İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...
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TELEVİZYON
Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh
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ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 19 kwh
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BULAŞIK MAKİNESİ
Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat
Aylık Tüketim: 10 kwh
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