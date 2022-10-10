Hangi cihaz ne kadar enerji tüketiyor? Elektrik faturasını şişiren ev aletleri belli oldu

Kışa doğru giderken enerji krizi nedeniyle Avrupa'da tasarruf önlemleri artmaya başladı. Pek çok ülke maliyetleri düşürmek adına yeni önlemleri devreye sokuyor.

Avrupa'daki tasarruf planları akıllara ev aletlerinin enerji tüketimini getirdi. Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor.

Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor.

Peki bu aletler ne kadar enerji tüketiyor?

İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...