Hangi emekli ne zaman ne kadar bayram ikramiyesi alacak ?

Hükümet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkilerini azaltmak için hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yaklaşık 13 milyon emekli ve yakınına Ramazan Bayramı ikramiyelerini bu hafta ödemeye başlayacak. İkramiyenin detaylarıyla ilgili emeklilerin aklındaki tüm soruların cevapları şöyle: