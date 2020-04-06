Hangi emekli ne zaman ne kadar bayram ikramiyesi alacak ?
13 milyon emekli için bayram ikramiyeleri bu hafta ödenecek. Emekliler için bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre yapılacak. Peki kim ne kadar alacak?
Hükümet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkilerini azaltmak için hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yaklaşık 13 milyon emekli ve yakınına Ramazan Bayramı ikramiyelerini bu hafta ödemeye başlayacak. İkramiyenin detaylarıyla ilgili emeklilerin aklındaki tüm soruların cevapları şöyle:
NİSAN İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR? - SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
İKRAMİYE KAÇ LİRA OLACAK? - Maaşı kaç lira olursa olsun emekliler 1.000'er lira alacak. Vefat eden emeklilerin yakınlarına ise hisseleri oranında ödeme yapılacak.