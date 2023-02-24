Hangi ilde nereye kaç konut yapılacak, örnek evler açıklandı
11 ilimizi yerle bir edip 43 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketi sonrasında bölgeye yapılacağı açıklanan 270 bin konut ve 70 bin köy evinin hangi ilçelere yapılacağı, örnek evler ve örnek dairelerin görselleri paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maraş merkezli depremlerin ardından 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı.
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İki ay içerisinde 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getiren Bakan Murat Kurum, 70 bin de köy evi yapılacağını ifade etti. NTV'nin aktardığına göre konutların ve köy evlerinin yapılacağı ilçeler ve yapıların projeleri şöyle:
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