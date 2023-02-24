Hangi ilde nereye kaç konut yapılacak, örnek evler açıklandı

İki ay içerisinde 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getiren Bakan Murat Kurum, 70 bin de köy evi yapılacağını ifade etti. NTV'nin aktardığına göre konutların ve köy evlerinin yapılacağı ilçeler ve yapıların projeleri şöyle:



