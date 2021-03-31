Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.