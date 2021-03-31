Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var?
İstanbul, Ankara ve İzmir'inde arasında bulunduğu 58 ilin rengi kırmızıya döndü. Hal böyle olunca hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yayımlanan genelgede risk gruplarına göre illerin ayrılmasının ardından bazı illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, bazı illerde ise dışarı çıkma izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı.
Yeni açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller grubunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 58 il, yüksek riskli iller grubunda ise 12 il bulunuyor.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.