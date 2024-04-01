Hangi parti kaç ilçe kazandı?: İşte ilçelerde seçim sonuçları
31 Mart Yerel Seçimleri tamamlanırken CHP'nin AK Parti'den daha fazla ilde önde olduğu görüldü. İlçelerde ise durum farklı. İşte siyasi partilerin ilçelere göre seçim sonuçları....
CHP'nin yarım asır sonra Türkiye genelinde ilk defa 1. parti olduğu yerel seçimlerde büyükşehir ve il belediyesi bazında AK Parti'ye ezici bir üstünlük sağlarken ilçe belediyesi sayısında ise geride kaldı.
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AA'nın 05.00 verilerine göre sandıkların yüzde 99,52'si açıldı ve CHP yüzde 37, AK Parti 35,54 oy aldı.
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İlçe belediyeleri söz konusu olduğunda 973 merkezden 356'sını AK Parti, 337'sini ise CHP kazandı.
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MHP 122, DEM Parti 65, Yeniden Refah 39, İYİ Parti 24, BBP 14, Demokrat Parti 2 belediyenin yönetimini aldı.
1 ilçede seçim kazanma başarısını gösteren partiler ise Saadet Partisi, DEVA, TİP, Sol Parti ve DSP oldu.
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