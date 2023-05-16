Hangi parti kaç vekil çıkardı? Meclis'teki sandalye dağılımı belli oldu
Resmi olmayan sonuçlara göre, hangi partinin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu. İşte Meclis'teki sandalye dağılımı...
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını açıkladı. Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için yeniden sandık başına gidecek. Peki TBMM'de sandalye dağılımı nasıl olacak?
AK PARTİ
2018'de yüzde 42.56 oy alarak 295 vekil çıkaran AK Parti, 14 Mayıs'ta aynı başarıyı gösteremedi. Oyları yüzde 35.58'e düşen AK Parti 28. Dönem'de 267 milletvekili ile TBMM'de olacak.
CHP
2018'de yüzde 22.65 oy oranıyla Meclis'e 146 milletvekili gönderen CHP, son seçimlerde sandalye sayısını artırdı. Oy oranını yüzde 25.33'e çıkaran CHP'nin yeni dönemde milletvekili sayısı 169 oldu.
MHP
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP için ise tablo çok değişmedi. 2018'de yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalye alan MHP'nin oyu 2023 seçimlerinde yüzde 10.07 oldu. MHP'nin vekil sayısı 49'dan 50'ye çıktı.