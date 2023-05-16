Hangi parti kaç vekil çıkardı? Meclis'teki sandalye dağılımı belli oldu

MHP

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP için ise tablo çok değişmedi. 2018'de yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalye alan MHP'nin oyu 2023 seçimlerinde yüzde 10.07 oldu. MHP'nin vekil sayısı 49'dan 50'ye çıktı.