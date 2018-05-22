Hangi parti ne kadar oy alacak ? İşte son seçim anketi

MAK Danışmanlık 13-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anketi açıkladı... Buna göre AK Parti yüzde 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP ve HDP ise yüzde 8.5 oy alıyor... En büyük sürpriz ise İYİ Parti'yle alakalı... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde...