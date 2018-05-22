Hangi parti ne kadar oy alacak ? İşte son seçim anketi
MAK Danışmanlık şirketi yaptığı son seçim anketini açıkladı.
MAK Danışmanlık 13-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anketi açıkladı... Buna göre AK Parti yüzde 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP ve HDP ise yüzde 8.5 oy alıyor... En büyük sürpriz ise İYİ Parti'yle alakalı... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde...
MAK Danışmanlık tarafından 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine doğru seçmenin nabzı tutuldu. 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre işte anketin sonuçları...
MAK Danışmanlık tarafından 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı. Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmanın yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi. Ankete katılanların yüzde 53.5 erkek, yüzde 46.5'i kadınlardan oluştu.
"24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6...