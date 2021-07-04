Hangi ülke kaç doz aşı yaptı? İşte Türkiye'nin sırası...

Çin'i; 344 milyon 610 bin ile Hindistan, 328 milyon 810 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 78 milyon 250 bin ile İngiltere, 75 milyon 780 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 52 milyon 680 bin ile İtalya, 52 milyon 136 bin, 46 milyon 450 bin ile Meksika, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 44 milyon 660 bin ile Endonezya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 41 milyon 820 bin ile Rusya, 38 milyon 420 bin ile Kanada, 29 milyon 790 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.