Hangi ülke kaç doz aşı yaptı? İşte Türkiye'nin sırası...
Dünya genelinde koronavirüse karşı başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplam uygulanan aşı miktarı 3 milyar 160 milyon dozu aştı. Türkiye ise en çok aşı yapılan 9. ülke oldu.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 280 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.
Çin'i; 344 milyon 610 bin ile Hindistan, 328 milyon 810 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 78 milyon 250 bin ile İngiltere, 75 milyon 780 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 52 milyon 680 bin ile İtalya, 52 milyon 136 bin, 46 milyon 450 bin ile Meksika, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 44 milyon 660 bin ile Endonezya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 41 milyon 820 bin ile Rusya, 38 milyon 420 bin ile Kanada, 29 milyon 790 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.
BAE, Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 160 milyon dozu geçti.
Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 155,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.