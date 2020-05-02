Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor ? İşte o liste...
Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı. İşte Türk vatandaşlarının ülkelere göre dağılımını gösteren o liste...
Arjantin
Toplam Türk nüfusu: 1000
Güney Kore
Toplam Türk nüfusu: 1000
Meksika
Toplam Türk nüfusu: 1500
Tayland
Toplam Türk nüfusu: 1500
Lüksemburg
Toplam Türk nüfusu: 1600
Bahreyn
Toplam Türk nüfusu: 2000
Etiyopya
Toplam Türk nüfusu: 2000
Fas
Toplam Türk nüfusu: 2000
Karadağ
Toplam Türk nüfusu: 2000