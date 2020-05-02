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  3. 02 Mayıs 2020 16:05

Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor ? İşte o liste...

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı. İşte Türk vatandaşlarının ülkelere göre dağılımını gösteren o liste...

Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor ? İşte o liste...

Arjantin

Toplam Türk nüfusu: 1000

Güney Kore

Toplam Türk nüfusu: 1000

Meksika

Toplam Türk nüfusu: 1500

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Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor ? İşte o liste...

Tayland

Toplam Türk nüfusu: 1500

Lüksemburg

Toplam Türk nüfusu: 1600

Bahreyn

Toplam Türk nüfusu: 2000

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Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor ? İşte o liste...

Etiyopya

Toplam Türk nüfusu: 2000

Fas

Toplam Türk nüfusu: 2000

Karadağ

Toplam Türk nüfusu: 2000

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Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor ? İşte o liste...

Özbekistan

Toplam Türk nüfusu: 2000

Yeni Zelanda

Toplam Türk nüfusu: 2000

Pakistan

Toplam Türk nüfusu: 2500

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