Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi
İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze töreni İran dini lideri Ali Hamaney tarafından Tahran’da kıldırıldı.
Kaynak: DHA, İHA
Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.
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İran dini lideri Hamaney tarafından kıldırılan cenaze görüntülerinde binlerce kişinin meydanlarda namaz kıldığı kaydedildi. Hamaney cenaze töreni sonrasında Haniye’nin ailesi ile de bir araya geldi.
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Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.
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Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.
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