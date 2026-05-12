Hantavirüs salgını yaşanan ölüm gemisinden tahliye edilen bir yolcunun testi daha pozitif çıktı!
Dünya genelinde endişe yaratan MV Hondius gemisindeki hantavirüs krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanya'da bir yolcuda virüs tespit edilirken, Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan müjdeli haber geldi.
Kaynak: DHA / İHA
Arjantin çıkışlı seyahatinde 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle karantinaya alınan ve 23 ülkeden 150’yi aşkın yolcunun bulunduğu MV Hondius gemisinde tahliye operasyonları dün itibariyle tamamlandı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Tenerife üzerinden Madrid'e nakledilen 14 yolcudan birinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Testi pozitif çıkan yolcunun şu an için herhangi bir semptom göstermediği ve genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ancak tedbir amaçlı olarak Gomez Ulla Askeri Hastanesi’ndeki Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesi’ne (UATAN) nakledildi.
