Hapishanede rezalet! Pantolonuna delik açıp mahkumla ilişkiye girdi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gardiyan olarak görev yapan 26 yaşındaki kadın, çalıştığı cezaevinde üniformasına delik açarak erkek mahkumla, diğer mahkumların gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Ayrıca mahkuma uyuşturucu ve cep telefonu verdiği tespit edilen genç kadın tutuklandı.
Cezaevi yetkilisi Steve McComas, Tina'nın mahkumla pantolonun keserek ilişkiye girerek mesleğe başlamadan önce yaptığı yemine ihanet ettiğini, böyle bir şeyi ancak akıldan mahrum bir kişinin yapabileceğini söyledi.
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McComas, Tina'nın mahkumla bir yıl boyunca ilişki yaşadığını ve tutuklandıktan sonra Tina'nın cezaevinde telefon kayıtlarının hiç bir şekilde pişman olmadığını gösterdiğini söyledi.
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McComas, Tina'nın ayrıca cezaevinde sürekli arkadaşları ile yaptığı konuşmalarda gardiyan olarak görev yaptığı sırada işlediği suçları övünerek anlattığını belirti.
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İşlediği suçtan dolayı Tina'ya 210 hapis cezası veren mahkeme hakimi Michael Idiart, Tina'ya davranışının aptalca olduğunu ve yaşamı boyunca hep bunun acısını çekeceğini söyledi.
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