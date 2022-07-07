Hapishaneye silahlı baskın: 900 mahkum firar etti

FİRAR EDEN 443 MAHKUM YAKALANDI

Yetkililer, saldırı gerçekleştiğinde hapishanede yaklaşık bin mahkum olduğunu, baskında hemen hemen tüm mahkumların firar ettiği fakat daha sonra 443’ünün yakalandığını açıklarken, 400 mahkumun hala firari olduğunu bildirdi.