Hareket halindeki tekneden okyanusa düşen adam fokun yardımıyla kurtuldu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Scott Thompson, hareket halindeki teknesinden okyanusa düştü. Thompson, okyanustan bir fokun yardımıyla kurtulduğunu söyledi.
New York Post'un aktardığına göre Thompson, geçen ay teknesiyle açıldı. Ancak şanssız adam gece saatlerinde kazara teknesinden okyanusa düştü.
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Teknenin motorunun çalışır halde olduğunu ve hızla uzaklaştığını belirten Thompson, "İşte o zaman bir sorun olduğunu anladım" diye konuştu.
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Tekneye doğru olabildiğince hızlı yüzmeye başladım. Ancak teknenin uzaklaştığını ve benim yaklaşmadığımı anlamam çok uzun sürmedi.
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İyi bir yüzücü olduğunu belirten adam bunun ardından korkmaya başladığını ifade etti: "Panik oldum. 'Vay be, bu epey zor bir durum' diye düşündüm. Kendi kendime yüzmeye devam etmem gerektiğini söyleyip durdum."
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