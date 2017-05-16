Harry Potter senaryosu çalındı
Yazar J.K. Rowling’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Harry Potter’ın senaryo girişi çalındı. İngiliz polisi çalınan parçanın bulunması için harekete geçti.
'Harry Potter' serisinin yazarı J.K. Rowling, kendi el yazısıyla yazdığı senaryo girişinin çalındığını duyurdu.
A5 boyutunda bir kartta yer alan el yazısı senaryo, İngiltere’nin Birmingham şehrinde yapılan bir soygunda çalındı.
800 kelimelik el yazısı hikaye, 2008 yılında yazarların özgürlüğünü destekleyen İngiliz Pen örgütü yararına açık artırmada 32 bin 135 dolara satılmıştı.