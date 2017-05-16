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  3. 16 Mayıs 2017 14:30

Harry Potter senaryosu çalındı

Yazar J.K. Rowling’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Harry Potter’ın senaryo girişi çalındı. İngiliz polisi çalınan parçanın bulunması için harekete geçti.

Harry Potter senaryosu çalındı

'Harry Potter' serisinin yazarı J.K. Rowling, kendi el yazısıyla yazdığı senaryo girişinin çalındığını duyurdu.

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Harry Potter senaryosu çalındı

A5 boyutunda bir kartta yer alan el yazısı senaryo, İngiltere’nin Birmingham şehrinde yapılan bir soygunda çalındı.

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Harry Potter senaryosu çalındı

800 kelimelik el yazısı hikaye, 2008 yılında yazarların özgürlüğünü destekleyen İngiliz Pen örgütü yararına açık artırmada 32 bin 135 dolara satılmıştı.

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Harry Potter senaryosu çalındı

West Midlands polisi Twitter’dan üzerinden Harry Potter hayranlarına, çalınan senaryoyu bulmaları için yardım etmeleri çağrısı yaptı.

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