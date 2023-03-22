Harvard mezunu profesör yanıtladı: İstanbul depremi ne zaman meydana gelecek?
Harvard mezunu olan Cornell Üniversitesinin Yer ve Atmosfer Bilimleri bölümünde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbar İstanbul’daki fay hattında ciddi oranda gerilim biriktiğine işaret ederek uyarılarda bulundu.
Euronews'te yer alan bir habere göre, Kuzey Anadolu Fay Hattının hizasında bulunan ve en az 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul, 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi. Ancak 50 bin kişinin can kaybına yol açan bu felaket, uzun zamandır konuşulan 'büyük' İstanbul depremini akıllara yeniden getirdi.
Harvard Üniversitesi mezunu ve Cornell Üniversitesinin Yer ve Atmosfer Bilimleri bölümünde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbard, euronews Türkçe'nin İstanbul depremi hakkındaki sorularını yanıtladı.
İstanbul'un güneyindeki Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), hem uzun süreli levha hareketi hem de 1999 İzmit depremi nedeniyle büyük miktarda gerilim biriktirdi. Muhtemelen önümüzdeki 50 yıl içinde büyük bir deprem olacaktır.
KAF üzerinde meydana gelecek bir deprem İstanbul genelinde güçlü sarsıntılara sebep olacak ve muhtemelen çok sayıda binanın yıkılmasına neden olacaktır. Şubat ayında gördüğümüz gibi, Türkiye'deki binalar şiddetli yer sarsıntılarına hazırlıklı değil. Binaların güvenliğini artırmak için önlemler alınmazsa çok ciddi hasarlar meydana gelebilir.