Harvard mezunu profesör yanıtladı: İstanbul depremi ne zaman meydana gelecek?

Euronews'te yer alan bir habere göre, Kuzey Anadolu Fay Hattının hizasında bulunan ve en az 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul, 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi. Ancak 50 bin kişinin can kaybına yol açan bu felaket, uzun zamandır konuşulan 'büyük' İstanbul depremini akıllara yeniden getirdi.