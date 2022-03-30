Hasan Can Kaya yeni projesini açıkladı
Konuşanlar isimli programla ekrana gelen Hasan Can Kaya, gösterisi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Hasan Can Kaya, 'Stand Up Party' gösterisiyle İstanbul'a dönüş yaptı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği şov sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan komedyen, önümüzdeki yaz senaryosunu kendisinin yazdığı romantik komedi türünde sinema filmi yapacağını söyledi.
"Seyircimi çok seviyorum onları arkadaşlarım gibi görüyorum, mutluyum. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz" diyerek duygularını dile getiren Kaya, senarist kökenli olduğunu ve hayatının bir döneminde geçimini senaristlik yaparak kazandığını anlatıp, yeni projesi hakkında şöyle konuştu:
"Ben senarist kökenliyim, uzun yıllar geçimimi zaten bu şekilde sağladım. Romantik komedi yapacağız, haziran ayında ön hazırlık başlayacak, temmuz ayında sete çıkacağız. 2023 sömestr başında vizyona girmek istiyoruz.
Çok heyecanlıyım tüm motivasyonum onun üzerine, dilerim yıllarca izleyip gurur duyacağımız bir iş olur. Tabii ki insan bildiğini daha iyi yazar. Genelde seyircinin bunlar da benim başımdan geçmişti diyeceği şeyler yazmak istiyorum."