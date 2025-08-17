Hasattan vazgeçti, vatandaşlara ücretsiz dağıttı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, hasat yapmaktan vazgeçtiği patatesleri, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.
Kaynak: DHA
Alibeyköy Mahallesi’ndeki 50 dönümlük arazisine patates eken çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmaktan vazgeçti.
Zarar etmemek için patatesleri satmayan çiftçi, tarlasını vatandaşlara açtı.
Tarladaki patateslerin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyanlar, sabah erken saatten itibaren tarlaya gelerek, kendi elleriyle topladıkları patatesleri, çuvallara doldurup evinin yolunu tuttu. (DHA)
