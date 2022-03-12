Hastalık, darbe ve suikast iddiaları büyüyor: Putin'in yerine kim gelecek?
Ukrayna'nın işgali için düğmeye basan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimşekleri üzerine çekti. Şimdi ise herkesin aklında aynı soru var: Putin görevi bırakacak mı? Rus lider ile ilgili darbe, hastalık ve suikast iddiaları büyürken Putin'in yerine kimin geleceği konuşulmaya başlandı. İşte Putin'in tahtına aday isimler...
Rusya’nın yıllardır görevde olan Devlet Başkanı Vladimir Putin aldığı savaş kararı ile dünyayı geri dönülemez bir uçurumun eşiğine getirdi. Savaşın yıkıcı gerçeği tüm dünyayı Rusya’ya karşı birleştirirken herkesin hedefindeki isim ise ortak…
Ukrayna’ya başlattığı işgal operasyonunun 'kendi kişisel Haçlı Seferi' olduğu iddia edilen Rus lider sadece dünyanın değil bilinmez bir sona sürüklediği halkının da tepkilerini üzerine çekiyor. 22 yıldır süren iktidarında Rusya’yı birçok dönüşümden geçiren Putin'den sonra neler olacağı ve ülkeyi neler beklediği şuan Rusya'nın bir numaralı gündem maddesi.
Küresel ekonomik sisteme bu kadar entegre olabilmiş bir Rusya bir anda bu sistemden koptu ve şimdi ilaçlar, temel gıda maddeleri ve bebek mamaları gibi hayati önemdeki ürünleri için nasıl fiyat ayarlaması yapacağını düşünüyor. Putin’in çarklarını döndürmek için çok uğraştığı askeri makine sistemi şimdi ve neredeyse işlevsiz kalmak üzere.
Savaşın 17’inci gününde Putin, işgalin başladığı 24 Şubat’taki konumundan uzaklaşmış durumda. İlk günlerde tüm Ukrayna’yı isteyen ve bu ülkeyi Nazizm’den arındırma amacı güttüğünü iddia eden Rus lider artık Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna tarafından tanınmasına ve konunun burada kapanmasına ikna olmuş durumda. Ancak bunu yaparken saldırıların şiddetini giderek artırıyor ve müzakere masasına eli güçlenmiş, daha fazla şehri ele geçirmiş şekilde oturmak istiyor.
Peki bunu başarabilecek mi? Ve her şeyden öte tüm bunlar yaşandığında koltuğuna hâlâ oturuyor olacak mı?