Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde oturanlara ateş açıldı. Silahlı saldırıda 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan kafeterya önünde silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 16.00 sıralarında hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı. Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.
Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı. Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesi bulunan bir kişinin acil ameliyata alındığı öğrenildi.