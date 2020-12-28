Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
Adana’da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık olduğu iddia edilen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düşen Nehir Cengiz’in (28) ayağı ve kaburgası kırıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçle kurtardığı Cengiz’in hamile olduğu ve bebeğinin sağlık durumunun henüz belirlenmediği öğrenildi.
Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olan Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düştü.
Cengiz’in çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Cankur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptiğe giren bir itfaiye eri, Cengiz’i aşağı sarkıtılan ipe bağladı.