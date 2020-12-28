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  3. 28 Aralık 2020 00:15

Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Adana’da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık olduğu iddia edilen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düşen Nehir Cengiz’in (28) ayağı ve kaburgası kırıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçle kurtardığı Cengiz’in hamile olduğu ve bebeğinin sağlık durumunun henüz belirlenmediği öğrenildi.

Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi.

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Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olan Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düştü.

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Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Cengiz’in çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Cankur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptiğe giren bir itfaiye eri, Cengiz’i aşağı sarkıtılan ipe bağladı.

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Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Genç kadın, vinçle yukarı çekilerek kurtarıldı.

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