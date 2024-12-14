  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı

Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı

Suriye'de muhalifler tarafından PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç'teki Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurulduğu ortaya çıktı. Biri hastane içerisinde olmak üzere tespit edilen toplam 6 giriş, yapılacak incelemenin ardından kapatılacak.

Kaynak: İHA
Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı - Resim: 1

Suriye'de muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'teki çalışmalar devam ediyor.

1 / 13
Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı - Resim: 2

Terörden arındırılan ilçede, tünel ağları tek tek ortaya çıkıyor. Teröristlerin Münbiç'in en büyük hastanesi olan 200 yataklı Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurdukları ortaya çıktı.

2 / 13
Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı - Resim: 3

Hastanenin alt katında başlayan tünelin diğer ucunun nereye çıktığı ise henüz belirlenemedi.

3 / 13
Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı - Resim: 4

Hastane bahçesinde de biri havalandırma olmak üzere toplam 5 giriş daha tespit edildi.

4 / 13