Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı
Suriye'de muhalifler tarafından PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç'teki Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurulduğu ortaya çıktı. Biri hastane içerisinde olmak üzere tespit edilen toplam 6 giriş, yapılacak incelemenin ardından kapatılacak.
Kaynak: İHA
Suriye'de muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'teki çalışmalar devam ediyor.
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Terörden arındırılan ilçede, tünel ağları tek tek ortaya çıkıyor. Teröristlerin Münbiç'in en büyük hastanesi olan 200 yataklı Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurdukları ortaya çıktı.
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Hastanenin alt katında başlayan tünelin diğer ucunun nereye çıktığı ise henüz belirlenemedi.
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Hastane bahçesinde de biri havalandırma olmak üzere toplam 5 giriş daha tespit edildi.
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