Hastane görevlisi tarafından tecavüze uğrayan yaşlı kadın kan kaybından öldü
İngiltere'de felç geçiren ve tedavi gördüğü hastanede bir görevlinin tecavüzüne uğrayan yaşlı kadın cinsel organının yırtılması sonucu aşırı kan kaybından öldü.
İngiltere'de 75 yaşındaki felçli kadın Valerie Kneale , Blackpool Victoria hastanesine kaldırıldı. Hastanede durumu birden ağırlaşan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Ancak talihsiz kadının ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.
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Yapılan otopside Valerie'nin hastaneye kaldırıldığı rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetmediği ortaya çıktı. Polis bunun üzerine soruşturma başlattı.
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Şu anda görevi ne olduğu belirtilmeyen bir hastane personelinin Valerie'yi taciz ettikten sonra öldürdüğü şüphesi ile gözaltına alındı.
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İlk patojolik bulgulara göre, Valerie'nin cinsel organında tecavüzden dolayı yırtılma meydana geldi ve yaşlı kadın yırtılma sonrası aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.
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