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Hastane önündeki araçta baygın kadın alarmı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne park eden otomobilin içinde baygın halde olduğu fark edilen D.T. adlı kadın, bölgeye gelen itfaiye ekibinin camı kırması ile araçtan çıkartılıp hastanede tedaviye alındı

Kaynak: DHA
Hastane önündeki araçta baygın kadın alarmı - Resim: 1
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Hastane önündeki araçta baygın kadın alarmı - Resim: 2

Olay, akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Acil servisin önüne park eden otomobili görenler içinde bir kadının baygın halde olduğunu fark etti.

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Hastane önündeki araçta baygın kadın alarmı - Resim: 3

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı kapalı olan otomobilin camı itfaiye ekibi tarafından kırılarak, D.T. araçtan çıkarıldı.

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Hastane önündeki araçta baygın kadın alarmı - Resim: 4

Sağlık ekiplerine teslim edilen D.T. sedyeye konularak hastanede tedaviye alındı. D.T.’nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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