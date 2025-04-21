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Hastane tuvaletinde dehşet: 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı

Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı. 5 aylık cenin hastane tuvaletinin çöpünde bulundu.

Kaynak: İHA
Hastane tuvaletinde dehşet: 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı - Resim: 1

Olay, dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. 

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Hastane tuvaletinde dehşet: 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı - Resim: 2

Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı. 

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Hastane tuvaletinde dehşet: 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı - Resim: 3

Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu. M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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