Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu

Ekip üyeleri, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından yılanın yerini tespit etti. Ekibin yakalayıp çuvala koyduğu yılan, hastaneden çıkarıldı. Yavru bir Akdeniz engereği olduğu tespit edilen yılan, KEMKUT ekibi tarafından ormana bırakıldı. (DHA)