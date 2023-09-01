Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu
Antalya'da, hastaneye giren yavru Akdeniz engereği, 4 saatlik çalışmayla bulunup doğaya salındı.
Kemer ilçesinde ormanın yanındaki Kemer Devlet Hastanesi'ne dün saat 22.30 sıralarında giren yılanı gören hasta yakını, Kemer Arama Kurtarma Derneği'nden (KEMKUT) yardım istedi.
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Daha önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK), hayvan arama kurtarma eğitimi alan ekip üyesinin de bulunduğu 4 kişi, hastaneye gelip yılanı aradı.
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Ekip üyeleri, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından yılanın yerini tespit etti. Ekibin yakalayıp çuvala koyduğu yılan, hastaneden çıkarıldı. Yavru bir Akdeniz engereği olduğu tespit edilen yılan, KEMKUT ekibi tarafından ormana bırakıldı. (DHA)
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