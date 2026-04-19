Hastanede büyük yangın; Hastalar ve çocuklar tahliye edildi!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada hastane içinde bulunan hastalar, refakatçiler ve sağlık personeli kontrollü şekilde tahliye edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale başlatıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.