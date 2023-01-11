Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi
Yalova'da özel hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Güç kaynakları alev alınca tüm hastane tahliye edildi.
Yalova’daki bulunan 4 katlı özel hastanenin güç kaynaklarından çıkan alevler ve sonrasında dumanlar büyük paniğe sebep oldu. Yükselen dumanlar sebebiyle, hastanede bulunan herkes tahliye edildi.
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Muayeneye gelen vatandaşlar da, yatlı hasta olanlara yardım ederek dışarı çıkardı.
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Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede yaralanan olmazken, büyük panik yaşayanları vatandaşlar sakinleştirdi.
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Güç kaynaklarından çıkan yangın kısa sürede İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri de olay yerine geldi. Hastanedeki yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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