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Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Yalova'da özel hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Güç kaynakları alev alınca tüm hastane tahliye edildi.

Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi - Resim: 1

Yalova’daki bulunan 4 katlı özel hastanenin güç kaynaklarından çıkan alevler ve sonrasında dumanlar büyük paniğe sebep oldu. Yükselen dumanlar sebebiyle, hastanede bulunan herkes tahliye edildi. 

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Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi - Resim: 2

Muayeneye gelen vatandaşlar da, yatlı hasta olanlara yardım ederek dışarı çıkardı. 

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Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi - Resim: 3

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede yaralanan olmazken, büyük panik yaşayanları vatandaşlar sakinleştirdi.

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Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi - Resim: 4

Güç kaynaklarından çıkan yangın kısa sürede İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri de olay yerine geldi. Hastanedeki yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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