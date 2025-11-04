Hastanede ölen bebeğin Adli Tıp raporu skandalı ortaya çıkardı: 6 sağlık çalışanına dava!
Ankara'da bir kadının özel hastanede sağlıklı dünyaya getirdiği Ahsen bebek, nefes sorunu nedeniyle tedaviye alındığı yoğun bakımda 3 gün sonra fenalaşıp, 17 günlükken hayatını kaybetti. Kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları sonucu hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili 6 sağlık çalışanı hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
H.E., 28 Mart 2023'te özel hastanede hamileliğinin 35'inci haftasında ikinci çocuğu Ahsen Meva'yı 2 kilo 360 gram olarak dünyaya getirdi. Ahsen Meva bebek, 'Yenidoğanın geçici taşipnesi' (bebeklerde doğumdan sonra başlayan ve yaklaşık 3 gün süren hafif bir solunum problemi) tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alındı.
Ahsen Meva bebek, 3 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine aynı hastanenin Sincan'daki şubesine sevk edildi. Burada yapılan müdahaleden sonra da bebek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada çekilen beyin tomografisinde Ahsen Meva bebeğin kafatasında kırık belirlenirken, yüz ve baş kısmında da morluklar tespit edildi. Ahsen bebek, 17 günlükken hayatını kaybetti.
6 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA
H. ve A.Ç. çifti, bebeklerinin özel hastanede düşürüldüğünü iddia ederek şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, bebeğin kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte gelişen yaygın kanamalar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, bebeğin özel hastanedeki hasta izlem raporları da incelendi. Buna göre, bebeğin kafa travması geçirdiği ve bu kafa travmasının doğumundan 3 gün sonra 31 Mart 2023 tarihinde gece 00.00 ile 07.00 saatleri arasında meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği belirtildi. Rapor doğrultusunda özel hastanede görevli başhekim N.D., başhekim yardımcısı S.D.Y., nöbetçi doktor A.A.K., çocuk kardiyoloji doktoru İ.U.S., yoğun bakım hemşiresi N.K., kadın doğum hemşiresi A.Y. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 6 sanığın yargılaması Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
'KAFASI ŞİŞMİŞ, GÖZÜ KIZARMIŞTI'
DHA'ya konuşan anne H.E., bebeğini, kilosu, refleksleri gayet yerinde olarak dünyaya getirdiğini söyleyerek, "İlk kontrollerinde sağlıklı bir bebekti. Geçici nefes sorunu olduğu söylendiği için yoğun bakıma aldılar. İlk 2 gün her şey normaldi. 3'üncü gün sabah bebeğimizi görmek için girdiğimizde çok daha iyi görünüyordu. Fakat o gecenin sabahında saat 07.00 gibi hastaneden arayıp bebeğimizin kötüleştiğini ve Sincan’da bulunan şubelerine sevk edeceklerini söylediler. Hastaneye gittiğimizde bebeğimizin refleksi yoktu, kafası şişmişti, sağ gözünün üstü kızarmıştı. Bu halini görünce ne olduğunu sordum; ama cevap alamadım. Oradaki doktor, 'Bilemiyoruz, araştırılacak, sevki olacak, olabilir böyle' dedi. Ben 'Nasıl olabilir' dediğimde, cevap alamadık. Sonra doktor bebeğimin elini tuttu ve bıraktığında hiçbir şekilde refleksi yoktu" dedi.