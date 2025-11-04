Hastanede ölen bebeğin Adli Tıp raporu skandalı ortaya çıkardı: 6 sağlık çalışanına dava!

'KAFASI ŞİŞMİŞ, GÖZÜ KIZARMIŞTI'

DHA'ya konuşan anne H.E., bebeğini, kilosu, refleksleri gayet yerinde olarak dünyaya getirdiğini söyleyerek, "İlk kontrollerinde sağlıklı bir bebekti. Geçici nefes sorunu olduğu söylendiği için yoğun bakıma aldılar. İlk 2 gün her şey normaldi. 3'üncü gün sabah bebeğimizi görmek için girdiğimizde çok daha iyi görünüyordu. Fakat o gecenin sabahında saat 07.00 gibi hastaneden arayıp bebeğimizin kötüleştiğini ve Sincan’da bulunan şubelerine sevk edeceklerini söylediler. Hastaneye gittiğimizde bebeğimizin refleksi yoktu, kafası şişmişti, sağ gözünün üstü kızarmıştı. Bu halini görünce ne olduğunu sordum; ama cevap alamadım. Oradaki doktor, 'Bilemiyoruz, araştırılacak, sevki olacak, olabilir böyle' dedi. Ben 'Nasıl olabilir' dediğimde, cevap alamadık. Sonra doktor bebeğimin elini tuttu ve bıraktığında hiçbir şekilde refleksi yoktu" dedi.