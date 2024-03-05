Hastanede rehine alarmı: Elinde meşale ile hastaneyi birbirine kattı
Almanya’nın Aachen kentindeki bir hastanede silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rehine krizinin altından 65 yaşındaki bir kadın çıktı...
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Almanya’nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.
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Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.
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