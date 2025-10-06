Hastanede yangın paniği! İçerisi dumanla doldu; poliklinikler boşaltıldı

‘HASTALARI YA DA PERSONELİ ETKİLEYEN BİR OLUMSUZLUK YOK’

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ile yangının çıktığı poliklinikte incelemede bulundu. Vali Sezer, yaptığı açıklamada, “Böbrek taşı kırma cihazında muhtemelen kısa devre yaptığını düşündüğümüz, tek odayı etkileyen bir yangın oldu. Buna itfaiyemiz hemen müdahale etti. Zaten hastanemizin yangın söndürme sistemleri ve bütün sistemler aktif hale gelerek kendi kendine müdahale de başladı. İtfaiyemizin müdahalesiyle de kontrol altına alındı. Çok şükür hastanemizde herhangi bir diğer bölümleri etkileyen bir yangın söz konusu değil. Hastalarımızdan ya da sağlık personelimizden herhangi bir şekilde olumsuz etkilenen kimse yok. Şu an itibariyle de hem itfaiyemiz hem AFAD ekiplerimiz burada kontrollerini devam ettiriyorlar. Zannediyorum birkaç saat içerisinde normal hastane rutinine dönülecektir” dedi.