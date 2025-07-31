  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hastanenin acil servisinde eli bıçaklı dehşet: Doktora ve güvenliği yaraladı!

Hastanenin acil servisinde eli bıçaklı dehşet: Doktora ve güvenliği yaraladı

Şanlıurfa'da eline bıçak alan bir şahıs Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne gelerek güvenlik görevlisi ve doktoru yaraladı.

Kaynak: DHA / İHA
Hastanenin acil servisinde eli bıçaklı dehşet: Doktora ve güvenliği yaraladı - Resim: 1

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gelen bir saldırgan elindeki bıçakla hastanenin acil bölümüne girip bir doktor ile bir  güvenlik görevlisini yaraladı.

1 / 7
Hastanenin acil servisinde eli bıçaklı dehşet: Doktora ve güvenliği yaraladı - Resim: 2

 Saldırgan gözaltına alınırken, boğazından bıçaklanan güvenlik durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 / 7
Hastanenin acil servisinde eli bıçaklı dehşet: Doktora ve güvenliği yaraladı - Resim: 3

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın rahat tavırları kan dondurdu. Güvenlik görevlisini boynundan bıçaklayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi koridorda yoluna devam etti.

3 / 7
Hastanenin acil servisinde eli bıçaklı dehşet: Doktora ve güvenliği yaraladı - Resim: 4

Zanlının elinden kaçarak kurtulan güvenlik görevlisi ise acil servisteki müdahale odasına girerek canını kurtardı. 

4 / 7