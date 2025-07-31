Hastanenin acil servisinde eli bıçaklı dehşet: Doktora ve güvenliği yaraladı
Şanlıurfa'da eline bıçak alan bir şahıs Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne gelerek güvenlik görevlisi ve doktoru yaraladı.
Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gelen bir saldırgan elindeki bıçakla hastanenin acil bölümüne girip bir doktor ile bir güvenlik görevlisini yaraladı.
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Saldırgan gözaltına alınırken, boğazından bıçaklanan güvenlik durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın rahat tavırları kan dondurdu. Güvenlik görevlisini boynundan bıçaklayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi koridorda yoluna devam etti.
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Zanlının elinden kaçarak kurtulan güvenlik görevlisi ise acil servisteki müdahale odasına girerek canını kurtardı.
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