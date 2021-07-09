''Hastayım'' diyerek işten izin alıp maça giden kadın fena yakalandı

İngiltere'de dijital içerik prodüktörü olarak çalışan Nina Farooqi isimli kadın, çalıştığı iş yerinden hasta olduğu için izin aldı. Hasta numarası yapıp işe giymeyen kadın İngiltere ve Danimarka arasında oynanan yarı final maçını izlemek için arkadaşı ile Wembley stadına gitti.