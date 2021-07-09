''Hastayım'' diyerek işten izin alıp maça giden kadın fena yakalandı
İngiltere'de hastalık bahanesiyle işten izin alıp İngiltere-Danimarka maçına giden 37 yaşındaki kadın, gol sonrası taraftar ekranına yansıyınca işinden oldu.
İngiltere'de dijital içerik prodüktörü olarak çalışan Nina Farooqi isimli kadın, çalıştığı iş yerinden hasta olduğu için izin aldı. Hasta numarası yapıp işe giymeyen kadın İngiltere ve Danimarka arasında oynanan yarı final maçını izlemek için arkadaşı ile Wembley stadına gitti.
Uzatmalarda Harry Kane'nin attığı gol sonrası arkadaşı ile beraber taraftarın sevinçlerini ekrana getiren kamera tarafından görüntülenince, o sırada maçı izleyen patronları Nina'yı ekranda gördü.
Maçı izlemek için hasta numarası yapan Nina'yı ertesi gün yöneticileri arayıp işten kovulduğunu söyledi.
İşten kovulduktan sonra The Telegraph gazetisine konuşan 37 yaşındaki Nina, futbolun hayatı olduğunu ve hala İngiltere'nin finale çıkmasının sevincini yaşadığını fakat işini kaybettiği için de biraz üzgün olduğunu söyledi.