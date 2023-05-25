Hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkardı: İstediği fiyat dudak uçuklattı!

Hatalı basım 100 TL’yi maaşını aldıktan sonra para sayarken fark ettiğini belirten Besime Ata: “Geçtiğimiz aylarda maaşımı alıp eve gittim. Evde maaşımı sayarken bu 100 lirada bir eksiklik olduğunu gördüm. 100 TL’nin bir sıfırı eksikti ve bir miktar boya kalıntısı vardı. Bu durumu fark edince araştırmaya başladım. Paranın sahte olduğunu düşündüm. Daha sonra internetten bir araştırma yaptım ve bu paranın hatalı basım olduğunu anladım. Türkiye’de birkaç tane daha böyle hatalı basım para var. Benim elimdeki 100 lira da bunlardan bir tanesi. Normalde iki adet sıfır olması gerekirken benim paramda baskı hatasından kaynaklı sadece bir tane sıfır var” dedi.