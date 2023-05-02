Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi

İHA'nın haberine göre kaza, geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde hızlı bir şekilde seyreden 2 motosiklet sürücüsü, hatalı sollama yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosikletliye arkadan çarptı.