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  4. Hatay depremi sonrası köprü 10 santimetre çöktü

Hatay depremi sonrası köprü 10 santimetre çöktü

Hatay'da peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası bir köprü 10 santimetre çökerek yoldan ayrıldı.

Hatay depremi sonrası köprü 10 santimetre çöktü - Resim: 1

Hatay'da akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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Hatay depremi sonrası köprü 10 santimetre çöktü - Resim: 2

Çadırda kalan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü. 

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Hatay depremi sonrası köprü 10 santimetre çöktü - Resim: 3

Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlanıyor.

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Hatay depremi sonrası köprü 10 santimetre çöktü - Resim: 4
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