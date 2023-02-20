Hatay depreminde acı haber: Ölü ve yaralılar var
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Bakan Soylu acı haberi duyurdu.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi.
PEŞ PEŞE ARTÇILAR
Hatay'da büyüklüğü 6 civarında artçılar gerçekleşirken, AFAD saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Hatay'ın 6 Şubat depremlerinde büyük hasarın oluştuğu Samandağ ilçesinde meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra yine Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. İki artçı sarsıntının derinliği ise yer kabuğunun 7 kilometre altı olarak kaydedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Müstakil bir deprem oldu. Ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Bu depremden sonra biri Antalya biri Defne biri Samandağ'da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. 3 binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. 42 ihbar geldi. 213 yaralımız hastanelere sevk edildi. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı tespiti var." ifadelerini kullandı.
"YER AYAĞIMIZIN ALTINDAN KAYDI"
CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren depremi gözyaşıyla anlattı. "İnanılmaz bir deprem oldu. Çadırkentteydik. Buradaki insanlar da çok korktu. Yer bizim altımızdan kaydı. Asla toparlanamadık. İnanılmaz sallandık. Herkes çadırlarından fırladı. Sobalar devrildi. Olası bir yangın için tedbir alındı. Volkan da ben de yere düştük. İnsanlar çadılarından fırladı ne yapacağını bilemedi. Çok sert çok sarsıcı bir depremdi. Çok ciddi bir depremdi.
DEPREM ANI KAYDEDİLDİ