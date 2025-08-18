Hatay Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan, onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden açılan Hatay Havalimanı'nda yaklaşık 20 gündür süren yenileme çalışmalarında da sona gelindi.
Kaynak: DHA
6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı, kısa sürede onarım çalışmasıyla uçuşlara açılmış ancak 1 Ağustos itibariyle yenileme çalışmaları nedeniyle yeniden kapatılmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü Havalimanındaki PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi kapsamında, uçuşlara 1 Ağustos-1 Eylül arasında ara verildi.
Kapatılan havalimanında pist ve apron başta olmak üzere birçok alan yeniden düzenlendi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi.
