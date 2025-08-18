  1. Anasayfa
  Hatay Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

Hatay Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan, onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden açılan Hatay Havalimanı'nda yaklaşık 20 gündür süren yenileme çalışmalarında da sona gelindi.

Kaynak: DHA
Hatay Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu - Resim: 1

6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı, kısa sürede onarım çalışmasıyla uçuşlara açılmış ancak 1 Ağustos itibariyle yenileme çalışmaları nedeniyle yeniden kapatılmıştı. 

Hatay Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu - Resim: 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü Havalimanındaki PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi kapsamında, uçuşlara 1 Ağustos-1 Eylül arasında ara verildi. 

Hatay Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu - Resim: 3

Kapatılan havalimanında pist ve apron başta olmak üzere birçok alan yeniden düzenlendi.

Hatay Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu - Resim: 4

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

