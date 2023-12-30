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  4. Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor

Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor.

Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor - Resim: 1

Hatay’ın en işlek yerlerinden olan tarihi 12'nci yüzyıla dayanan ve 6 Şubat’taki depremlerde yıkıma uğrayan Uzun Çarşı’da esnaf yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

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Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor - Resim: 2

Deprem öncesi 2 bin 500’ün üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 6 Şubat gecesi 600’ü aşkın iş yeri harabeye döndü.

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Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor - Resim: 3

Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşıda, deprem öncesindeki yılbaşı dönemlerinde yaşanan hareketlilik ve heyecan, bu yıl yerini hüzne bıraktı.

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Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor - Resim: 4

Çarşı esnafı, yaşadıkları acıdan dolayı yılbaşı kutlamak istemediklerini belirtti.

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