Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor.
Hatay’ın en işlek yerlerinden olan tarihi 12'nci yüzyıla dayanan ve 6 Şubat’taki depremlerde yıkıma uğrayan Uzun Çarşı’da esnaf yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.
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Deprem öncesi 2 bin 500’ün üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 6 Şubat gecesi 600’ü aşkın iş yeri harabeye döndü.
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Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşıda, deprem öncesindeki yılbaşı dönemlerinde yaşanan hareketlilik ve heyecan, bu yıl yerini hüzne bıraktı.
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Çarşı esnafı, yaşadıkları acıdan dolayı yılbaşı kutlamak istemediklerini belirtti.
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