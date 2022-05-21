Hatay ve Antalya'da orman yangını

ANTALYA'DA İKİ NOKTADA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında ve Bucak sınırında olmak üzere iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Serik ilçesi yakınlarındaki yangın, saat 13.00 sıralarında, Taşağıl-Beşkonak yolundaki Kaymaz mevkisinde çıktı. 2008'de yanan ve 2009'da fidan dikilen bölgeden yükselen dumanlar nedeniyle söndürme ekipleri alana sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Manavgat Belediyesi tarafından su tankerleriyle müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Küçük alandaki yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor.

Diğer yangın ise Antalya-Burdur sınırına yakın bölgede, Bucak ilçesi Karaot köyü yakınındaki ormanda çıktı. Yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Orman Genel Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarında bu yangına havadan müdahale anlarını paylaştı.