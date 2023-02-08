Hatay'a yardım balıkçı tekneleriyle ulaştı

Karadan ulaşımda aksamaların olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesine dün iki trolün ulaştığını belirten İlçe Kaymakamı Selami Alper Özkan, "Dün sabah itibariyle Karataş'ta ağır hasar gören bina yok. Vatandaşlarımızla işbirliği yapıp, yardım kampanyası oluşturduk. Karayolunda ulaşım problemi mevcut olunca deniz yolunu tercih ettik. Dün 2 trolümüz bölgeye ulaştı, bugün itibariyle 6 trolümüz yardımları bölgeye ulaştıracaklar. Bu yaraları hep birlikte saracağız" dedi.