Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.
Merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki artçı deprem Kilis ve çevre illerde hissedilirken kentte herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,9 km derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum oluşmadığı öğrenildi.