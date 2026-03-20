Hatay’da bayram kabusu: Reyhanlı çamurlu suların altında!
Üç yıl önce asrın felaketinin yıktığı ve hala toparlanmaya çalışan Hatay'da sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı. Şehir merkezinde caddeler göle dönerken, bir otelin otoparkındaki araçlar sular altında kaldı. Yenişehir Gölü ve çevresindeki mesire alanlarının taştığı bölgede, tarım arazileri de büyük zarar gördü. Sel sularına kapılmak üzere olan kuzularını son anda kurtaran çobanın mücadelesi ise yürekleri ağza getirdi.
6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay, dün öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına girdi. Reyhanlı ilçesinde aniden bastıran sağanak, altyapıyı zorlayarak cadde ve sokakları çamur gölüne çevirdi.
İlçe merkezindeki birçok iş yerini su basarken, en büyük hasarlardan biri bir otelin otoparkında meydana geldi. Park halindeki onlarca araç, aniden yükselen su seviyesi nedeniyle yarıya kadar suya gömüldü. Sürücüler araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, ulaşım durma noktasına geldi.
Yağışın şiddetiyle birlikte ilçenin simgelerinden Yenişehir Gölü’nde su taşkını yaşandı.
Piknik Alanları: Vatandaşların dinlenme noktası olan mesire alanları tamamen sular altında kaldı.
Harran Mahallesi: Derenin taşması sonucu su birikintileri yerleşim yerlerine kadar ulaştı.
Kuşaklı Mahallesi'nde derenin taşması, çiftçiyi vurdu. Sel suları buğday ekili tarlaları ve zeytin bahçelerini istila etti.