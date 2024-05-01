Hatay'da büyük patlama: Depremzedeler aynı korkuyu yaşadı

Patlamanın deprem etkisi oluşturduğunu belirten depremzede Yılmaz Kireçdağ, “Şu dağın arka tarafında patlama oldu. Buradan da hissedildi. Patlama deprem etkisi oluşturdu. Buradan 3 km uzaklıkta, bu dağın arka tarafında oldu. Korkma değil de depremi yaşadığımız için insan ürküyor” dedi.