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Hatay'da büyük patlama: Depremzedeler aynı korkuyu yaşadı

Hatay’ın Defne ilçesinde taş ocağı kurulacak bölgede dinamitle gerçekleştirilen patlamalar vatandaşları tedirgin etti. Depremi yaşayan vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

Kaynak: İHA
Hatay'da büyük patlama: Depremzedeler aynı korkuyu yaşadı - Resim: 1
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Hatay'da büyük patlama: Depremzedeler aynı korkuyu yaşadı - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta sonunda Hatay’ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’ndeki dağlık alana kurulacak olan taş ocağı bölgesinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi.

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Hatay'da büyük patlama: Depremzedeler aynı korkuyu yaşadı - Resim: 3

Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, depremi yaşayan mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

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Hatay'da büyük patlama: Depremzedeler aynı korkuyu yaşadı - Resim: 4

Patlamanın deprem etkisi oluşturduğunu belirten depremzede Yılmaz Kireçdağ, “Şu dağın arka tarafında patlama oldu. Buradan da hissedildi. Patlama deprem etkisi oluşturdu. Buradan 3 km uzaklıkta, bu dağın arka tarafında oldu. Korkma değil de depremi yaşadığımız için insan ürküyor” dedi.

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